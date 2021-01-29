МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS, входит в Mail.ru Group) открывает дата-центр в Амстердаме и начинает предоставлять облачные услуги на территории Европы, став первым крупным российским провайдером, запустившим международное облако на основе дата-центра в ЕС, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что согласно европейскому регламенту о защите персональных данных GDPR, компании, работающие в Евросоюзе, должны хранить личные данные его граждан на серверах, находящихся на территории ЕС. "Теперь MCS предоставляет компаниям такую возможность в привычном интерфейсе российского облака. Компании, которые уже работают в странах ЕС, смогут перенести свои европейские проекты в облако Mail.ru Cloud Solutions", — отмечается в сообщении. Электроника подорожает: есть ли смысл покупать ее сейчас

В нем уточняется, что российское и европейское облако MCS связаны между собой, поэтому дополнительно адаптировать решения не потребуется. "Использование единой облачной платформы в России и за рубежом позволит бизнесу меньше тратить на обслуживание инфраструктуры и быстрее выводить свои проекты на рынок. Кроме того, Mail.ru Cloud Solutions предоставляет техподдержку на русском языке", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что европейское облако MCS, в первую очередь, рассчитано на проекты, для которых критически важна скорость доступа к сервисам — компании из сферы ритейла, финтеха, информационных технологий, игровой индустрии, образования. "Наличие дата-центра в Амстердаме обеспечит максимальную скорость работы и доступность сервисов, а также соблюдение законодательства", — говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что готовится открыть дата-центр в Санкт-Петербурге, который занимает второе после Москвы место среди российских городов по объему потребления облачных услуг.

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) – облачная платформа от Mail.ru Group. MCS предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, адаптацию решений к требованиям заказчика, консалтинговые услуги.