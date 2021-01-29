МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Компания Xiaomi представила новую технологию беспроводной зарядки следующего поколения Mi Air Charge, которая даст возможность заряжать несколько устройств одновременно без использования кабелей или подставки для беспроводной зарядки. Новость об этом была обнародована в официальном блоге китайской компании.

В запатентованной технологии Mi Air Charge присутствует специальное устройство в форме башни/коробки, использующее технологию формирования луча для отправки миллиметровых волн непосредственно на устройство. Эти волны преобразуются в электрическую энергию, которая и заряжает устройство.

Эта "башня" имеет 5 фазовых антенн, помогающих определять местоположение смартфона (или совместимого устройства) в комнате за миллисекунды. Также в ней присутствуют 144 встроенные антенны, которые передают миллиметровые волны.

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Xiaomi представила короткое видео, демонстрирующее новую технологию в действии. Ролик показывает достаточно большую зарядную станцию. Xiaomi утверждает, что на данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт на каждое устройство.

По словам Адама Цзэн Сюэчжуна, нового главы мобильного подразделения Xiaomi, в будущем компания планирует заряжать носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, с помощью технологии Mi Air Charge Technology. Китайский производитель уверен, что новая технология позволит заряжать и другие небольшие домашние устройства, такие, например, как аудиоколонки и настольные лампы.