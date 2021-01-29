МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Honor намерена конкурировать с Huawei и пользоваться услугами иностранных партнеров. Об этом сообщил в интервью изданию South China Morning Post генеральный директор компании Джордж Чжао (George Zhao). Аналитики предсказали крупнейшее падение продаж смартфонов Huawei

Чжао подчеркнул, что основная миссия бренда — это прежде всего создавать флагманские устройства, которые будут конкурировать с продукцией Apple и Huawei в Китае. На вопрос журналиста издания о том, не является ли конкуренция с бывшей родительской корпорацией Huawei мнимой, предприниматель ответил, что они уже конкурировали как два бренда под крылом одной компании. При этом он добавил, что уничтожить такого сильного соперника, как Huawei, невозможно.

Помимо этого Чжао подтвердил, что после получения статуса независимой компании Honor освободилась от санкций США и имеет право работать с иностранными партнерами, в том числе американскими. Он рассказал, что Honor уже договорилась с Intel, AMD и Qualcomm. В будущем корпорация намерена заключить соглашение о сотрудничестве с Google — в данный момент стороны ведут переговоры. При этом Чжао не стал уточнять, получат ли продаваемые за пределами Китая смартфоны бренда Google-сервисы. США снова ударили по Huawei

"Это не моя сильная сторона", — отметил Чжао, когда журналист попросил его прокомментировать введение санкций против Huawei и Honor в 2019 году. Тем не менее, он выразил мнение, что у США нет причин вводить ограничения против "обычной фирмы, занимающейся производством бытовой электроники".

Руководитель Honor добавил, что представленный в начале года флагман V40 (View 40) оказался очень популярным на рынке: "View 40 был распродан в течение четырех минут на главных платформах электронной коммерции, включая Tmall, JD.com, Suning.com и наш интернет-магазин".

Ранее стало известно о том, что сервисы Google вернутся на смартфоны Honor. Источники в компании анонсировали выход новых устройств бренда на европейском рынке весной. Снятие ограничений США с Honor стало возможным после продажи компании китайскому консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co в ноябре прошлого года.