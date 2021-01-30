2021-01-30T17:53:47+03:00
2021-01-30T17:53:47+03:00
2021-01-30T17:53:47+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210130/832930317.html
Роскомнадзор требует у Telegram прекратить распространять данные граждан
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства. "На основании полученных... ПРАЙМ, 30.01.2021
роскомнадзор, данные, telegram, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства.
"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, в письме отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.
"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", — добавляется в сообщении.