МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил Telegram требование прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России, сообщается на сайте ведомства.

"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — говорится в сообщении. Telegram ввел функцию экспорта чатов из других мессенджеров

Как сообщает ведомство, в письме отмечается, что публикация личных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ "О персональных данных" и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

​"Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании", — добавляется в сообщении.