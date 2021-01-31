МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В 2020 году разработчики из Microsoft добавили в приложение "Ваш телефон" в Windows 10 несколько интересных функций, одной из которых стала возможность запуска установленных на Android-смартфоне приложений. Теперь же стало известно о том, что данная функция была улучшена и пользователи поддерживаемых устройств теперь смогут запускать сразу несколько Android-приложений на своём ПК с Windows 10. Об этом сообщило сетевое издание Windows Latest. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Обновление для приложения "Ваш телефон", после установки которого пользователи поддерживаемых смартфонов смогут запускать одновременно несколько Android приложений в Windows 10, начало распространяться несколько дней назад. Скорее всего, потребуется порядка недели, прежде чем оно станет доступно всем пользователям.

В настоящее время возможность трансляции Android-приложений в Windows 10 реализована только на некоторых смартфонах Samsung Galaxy. В прошлом Microsoft говорила о планах по расширению списка поддерживаемых устройств, но на данный момент об этом мало что известно.

Ранее сообщалось, что Microsoft работает над реализацией поддержки запуска Android-приложений в Windows 10 в рамках проекта Project Latte. Предполагается, что разработчики смогут легко переносить свои Android-приложения в Windows 10, внося минимум изменений и публикуя их в магазине Microsoft Store. Основой этой системы должна стать подсистема Windows Subsystem for Linux. Пока, правда, неизвестно, когда этот проект будет готов к масштабному запуску.

Таким образом, после завершения распространения обновления для инструмента "Ваш телефон" возможность запуска нескольких Android-приложений в Windows 10 будет только у владельцев поддерживаемых смартфонов Samsung.