МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Кремлю и кабмину к августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля в понедельник. Путин на будущей неделе проведет ряд отраслевых совещаний

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ", — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — до 1 августа. Ответственными за выполнение поручения назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.