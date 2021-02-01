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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210201/832935583.html
В России могут ужесточить требования к зарубежным IT-компаниям
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Президент России Владимир Путин поручил Кремлю и кабмину к августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете,... ПРАЙМ, 01.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Кремлю и кабмину к августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля в понедельник.
"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ", — говорится в поручении.
Срок выполнения поручения — до 1 августа. Ответственными за выполнение поручения назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.