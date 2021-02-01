"Ростех" создает консорциум производителей 5G-оборудования
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" создает консорциум производителей оборудования для сетей связи пятого поколения (5G), в него сможет войти любой российский производитель после прохождения технологического аудита, сообщил РИА Новости директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.
В ноябре 2020 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что сети 5G будут строиться в России только на отечественном оборудовании. Министр пояснял, что для того чтобы реализовать в России такое производство, предусмотрено дополнительное финансирование. В конце декабря правительство РФ утвердило правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в ГК "Ростех" для разработки отечественного оборудования для сетей 5G и обеспечение его серийного выпуска. Объем субсидии до 2024 года должен составить 21,4 миллиарда рублей.
"Для разработки оборудования для строительства сетей связи 5G "Ростех" создаёт технологическую кооперацию российских производственных компаний. В кооперации сможет участвовать любой российский производитель оборудования связи. Для участия в консорциуме необходимо будет пройти технологический аудит", — сказал директор по особым поручениям "Ростеха", слова которого передала пресс-служба госкорпорации.
По словам Бровко, 10 ведущих частных российских компаний-производителей уже выразили готовность участвовать в кооперации. Бровко отметил, что согласно дорожной карте развития мобильной связи пятого поколения в России, проведением аудита будет заниматься "Ростех". "Принцип взаимодействия в кооперации будет заключаться в использовании частных технических заданий на разработку отдельных элементов комплексного решения на развёртывание сетей связи 5G", — добавил он.
"Ростех" стремится к тому, чтобы каждый из производителей предложил наиболее эффективные решения. Наиболее эффективные и коммерческие привлекательные решения будут использованы", — заключил топ-менеджер.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети такой связи 10 городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах России с населением от 1 миллиона человек — к 2024 году. В России, по данным Росстата, на 1 января 2020 года насчитывалось 15 городов, чье население превышает один миллион человек: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж и Волгоград.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210201/832938195.html