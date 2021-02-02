МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети.

"Ухожу из Twitter на время", — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей или причин Маск не указал. Илон Маск рассказал о будущем биткоина

Обычно сообщения Маска в Twitter привлекают внимание участников рынков. Так, в минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin". После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16% за час.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.