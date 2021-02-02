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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210202/832946457.html
Илон Маск временно отказывается от соцсети Twitter
Технологии
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Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети. "Ухожу из Twitter на... ПРАЙМ, 02.02.2021
интернет, twitter, илон маск, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Известный американский предприниматель Илон Маск временно не будет пользоваться социальной сетью Twitter, о чем он сообщил на своей странице в данной соцсети.
"Ухожу из Twitter на время", — говорится в сообщении. Каких-либо подробностей или причин Маск не указал.
Обычно сообщения Маска в Twitter привлекают внимание участников рынков. Так, в минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin". После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16% за час.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.