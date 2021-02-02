МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) сертифицировала первую российскую операционную систему сразу для семи аппаратных платформ, рассказал журналистам гендиректор компании-разработчика "Базальт СПО" Алексей Смирнов. WhatsApp запустит функцию голосовых и видеозвонков на компьютерах

"Российская защищенная операционная система "Альт 8 СП" для серверов и рабочих станций успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России. Новая версия "Альт 8 СП" – единственная в стране линейка защищенных операционных систем, которая способна работать на семи аппаратных платформах; три из них добавлены впервые", — сказал глава компании.

Он видит большие перспективы для отечественных процессоров, например ARM, "Эльбрус", MIPS, а также для рынка ОС для них.

"Это большой сегмент рынка, при этом он, в общем, не занят. Под ARM, например, сертифицированных операционных систем сейчас больше нет. Выпускает, скажем, "Байкал Электроникс" или "Элвис" компьютеры, требуется сертифицированная операционная система (это КИИ, персданные) — пока ни у кого нет. Мы видим здесь тенденцию развития большую", — отметил Смирнов.

Как рассказали в компании, применение ОС "Альт 8 СП" позволит организациям создавать доверенную цифровую среду для работы с конфиденциальной информацией и персональными данными.

"Эта задача актуальна, в первую очередь, для владельцев критической информационной инфраструктуры, органов государственной власти, топливно-энергетического комплекса, промышленного и оборонного секторов, здравоохранения, транспортных предприятий и банков", — уточняется в сообщении компании.

"Разнообразие аппаратных платформ, которые поддерживает ОС "Альт 8 СП", дает организациям возможность выбрать те компьютеры, которые наиболее точно соответствуют специфическим требованиям заказчиков. Это особенно важно для владельцев объектов критической информационной инфраструктуры, которые обязаны в сжатые сроки перейти на отечественное ПО и оборудование", — сказал заместитель гендиректора "Базальт СПО" Алексей Новодворский.

"Базальт СПО" – разработчик отечественной программной платформы "Альт" на базе Linux, включающей линейку операционных систем для серверов и рабочих станций с набором прикладного ПО для полноценной работы.

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