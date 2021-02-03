МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В России должен быть обсужден, сформулирован и принят законопроект, который будет регулировать вопрос цифровой идентичности граждан, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу группы компаний InfoWatch Наталью Касперскую.

По ее мнению, этот закон должен включать в себя нормы, касающиеся права на тайну личной информации, а также закон об обороте пользовательских данных.

По ее мнению, эти законы должны действовать на всей территории Российской Федерации.

"Должен появиться большой "цифровой кодекс". Эта сложная работа еще впереди. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы". Наше государство должно защищать тайну частной жизни и сдерживать аппетиты тех, кто пытается засунуть нас в электронный концлагерь", — рассказала эксперт.

Касперская считает, что подавляющая доля сбора и использования персональных данных россиян происходит в настоящее время в серой зоне. Это поле не охвачено законом или вниманием правоохранительных органов. Это, в свою очередь, ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию информации, к рискам дискриминации россиян по самым разным признакам.