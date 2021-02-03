МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сервис "Google Фото", созданный разработчиками американской одноименной корпорации, стал новым каналом для продвижения "коронавирусной" схемы выплаты компенсаций для граждан, который в результате только опустошает счета россиян.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на компанию по борьбе с киберпреступлениями Group IB.

В компании отметили, что в начале 2021 года злоумышленники, которые специализируются на хищениях средств со счетов россиян и используют для этого известную схему "выплаты компенсаций", начали использовать вместо привычных каналов (почта, мессенджеры, СМС) альбомы "Google Фото".

Специалисты Group-IB отметили, что такой канал распространения опасен в первую очередь большим охватом пользователей популярного сервиса. отмечается, что количество пользователей этого ресурса равно перешагнула за миллиард человек.

В зоне особого риска эксперты называют владельцев смартфонов, которые не разбираются в функционале хранения фотографий и видео.

"Злоумышленники действовали под видом несуществующих организаций — Международной службы "Единый центр возвратов", "Национального лотерейного содружества", Центра финансовой защиты и других. CERT-GIB обнаружил целую сеть связанных сайтов, включавшую более 170 доменных имен, зарегистрированных на одно и то же лицо", — рассказал руководитель CERT-GIB (входит в Group-IB) Александр Калинин.

Он рассказал, как защититься от таких мошенников.

"Сегодня можно защититься от рисков таких сообщений. Для того, чтобы не приходили нежелательные приглашения, достаточно отключить функцию общих альбомов в настройках", — посоветовал он.