2021-02-03T19:38:08+03:00
2021-02-03T19:38:08+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210203/832963030.html
Microsoft заняла второе место в мире по рыночной стоимости
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Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 03.02.2021
it-компании, бизнес, microsoft, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.14 мск акции Microsoft дорожали на 1,21% — до 242,44 доллара за ценную бумагу, а общая рыночная капитализация компании составила 1,828 триллиона долларов.
Первое место по-прежнему занимает американская корпорация Apple, чья капитализация превышает 2 триллиона долларов. В сентябре 2020 года Apple уступала первое место саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.
Теперь же Saudi Aramco с капитализацией в 1,811 триллиона долларов стала еще дальше от первого места в списке самых дорогих компаний. С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 9%, что позволило компании выйти на второе место в этой гонке.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности является разработчиком операционной системы Windows.
Ранее сообщалось, что Microsoft обновит старые версии Windows против воли пользователей