МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении телефонов — правильное решение с точки зрения поиска людей, однако необходимо следить, чтобы эти данные не передавались третьим лицам, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Местонахождение мобильного телефона перестанет считаться тайной

В среду замглавы Минцифры РФ Олег Иванов сообщил РИА Новости, что министерство подготовило проект поправок в закон "О связи", предусматривающих исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов. По замыслу министерства, это поможет в поиске пропавших людей, сказал замминистра. Он заверил, что проект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются ими.

"С точки зрения поиска людей — это достаточно правильное решение. К сожалению, операторы, не могли передавать информацию о местонахождении человека. Структурам, которые разыскивают людей, это минимизировало шансы на поиск", — считает Кусков.

При этом эксперт отметил, что данные о местонахождении должны передаваться сугубо в определенные руки, чтобы эта информация не стала достоянием третьих лиц. "К сожалению, закон о персональных данных в России работает не очень хорошо, и люди, наверное, не захотят, чтобы информация о том, где они находятся, передвигаются, была известна третьим лицам", — резюмировал Кусков.