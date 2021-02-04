МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, поскольку основные их "легенды" граждане уже знают, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе выступления на Инфофоруме-2021. Эксперт рассказал, кому будут доступны данные о местоположении телефона

По оценке ЦБ, в прошлом году банки в целом были готовы к внештатной ситуации, вызванной пандемией коронавируса и необходимостью перевода сотрудников на "удаленку", в том числе и что касается возможности телефонного мошенничества. Однако этого нельзя сказать о клиентах кредитных организаций, физических и юридических лицах, заявил Уваров. Тем не менее, и потенциальные "жертвы" из числа простых граждан стали более искушёнными, следует из его слов.

Раньше основной "легендой" телефонных мошенников была угроза средствам граждан на их карте, сообщает Уваров. "Однако ее "маржинальность" сильно упала, поэтому в период пандемии основной легендой была угроза накоплениям на вашем счете.

"Средний чек" по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете", — отметил он. Эксперты предупредили о появлении телефонных мошенников в Telegram

Регулятор также зафиксировал рост количество звонков аферистов. "Это значит, что для сохранения высокого уровня прибыли от мошеннических действий им нужно прикладывать гораздо больше усилий. Причина этого, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности. Их стало сложнее обмануть. Но все равно, к сожалению, клиенты банков становятся жертвами мошенников", — заявил глава департамента.

"На данный момент главным оружием мошенников является, конечно же, телефон. 87% суммы ущерба граждан приходится на атаки с использованием мобильной связи. 77% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовых организаций", — обобщил он.