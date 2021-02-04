МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Проблема мошеннических звонков гражданам от имени банков может быть решена за счет организации обмена данными между кредитными организациями и операторами связи, заявил РИА Новости директор РИЦ "СэйфНэт" НТИ, руководитель проекта ОСР АО "Технопарк Санкт-Петербурга" Денис Кувиков. Россиянам рассказали о новых тактиках телефонных мошенников

С помощью подмены номеров мошенники начали активно звонить гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживать у них информацию для хищения денег. В декабре Сбербанк начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени: его "антифрод"-система начала получать информацию о таких звонках клиентам операторов связи. Аналогичную систему запустил "Тинькофф" вместе с операторами Tele2, "Мегафон", МТС и "Тинькофф Мобайл". Платформа предусматривает обмен данными между банком и мобильными операторами в режиме реального времени.

"Скорее всего, проблема мошеннических звонков от банков будет решена за счет организации обмена данными между банками и операторами связи для определения того, осуществлялся ли фактически тот или иной звонок клиенту", — сказал Кувиков.

Эксперт в связи с этим отметил, что мошенники уже достаточно давно и эффективно пользуются виртуальной телефонией. Так, по его словам, число мошеннических звонков в России за прошлый год выросло вдвое. Практические же меры защиты от такого рода мошенничества пока находятся на стадии согласований в составе специальной рабочей группы при Минцифры, заключил Кувиков. Эксперты предупредили о появлении телефонных мошенников в Telegram

В начале сентября Минцифры РФ создало межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами противодействия телефонному мошенничеству. В состав группы вошли представители Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи.

Также Банк России и Минцифры решили разработать механизм для блокировки подмены телефонных номеров. А ранее в четверг начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд сообщил о появлении новых технических способов подмены номера телефонов при исходящих вызовах, что создает угрозу более широкого распространения этого типа мошенничества.