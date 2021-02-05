МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Интернет применяется во всех сферах жизни современного человека, от работы до отдыха. Падение качества связи создаёт много неудобств. Если вы заметили, что скорость работы интернета замедлилась или периодически ваше устройство вовсе отказывается загружать нужную страницу, возможно, кто-то неправомерно пользуется вашей сетью. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Эксперты рассказали, как часто следует менять пароли в интернет-сервисах

Для управления большинством современных роутеров производители предоставляют специальные программы, которые скачиваются или запускаются в веб-браузере.

"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", — поделился эксперт.

Если под рукой нет инструкции, или есть сложности со скачиванием программы, то стоит проследить за световыми индикаторами на самом оборудовании.

Для этого необходимо выключить на компьютере и телефоне Wi-Fi, после чего одна или несколько лампочек на роутере должны перестать мигать.

"Но нужно понимать, что это не самый надёжный способ, так как дома может быть и иное оборудование, подключённое к интернету, вроде телевизора или даже умного холодильника", — отметил Мясоедов.

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Самый надёжный и одновременно простой способ обезопасить себя — установка надёжного пароля для подключения к Wi-Fi.

"Старые роутеры при настройке по умолчанию работают по протоколам безопасности WEP или WPA. При взаимодействии с ними могут ставиться упрощённые пароли, которые даже дилетант может обойти методом подбора или с помощью специального софта. По возможности пользуйтесь более современным оборудованием, поддерживающим протоколы WPA-2 или WPA-3, в которых предусмотрены только сложные пароли и более современные методы защиты", — резюмировал специалист.