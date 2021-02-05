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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210205/832975111.html
Мишустин рассказал об угрозах для страны без своих цифровых платформ
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Пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере, не имеющие своих цифровых платформ страны рискуют попасть в политическую и экономическую... ПРАЙМ, 05.02.2021
россия, цифровизация, мишустин, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АЛМА-АТА, 5 фев — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере, не имеющие своих цифровых платформ страны рискуют попасть в политическую и экономическую зависимость от чужих цифровых решений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", — сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.
Он отметил, что ЕАЭС должен помочь странам-участникам союза развивать собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный суверенитет.