АЛМА-АТА, 5 фев — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса обострила стратегические вызовы и угрозы в цифровой сфере, не имеющие своих цифровых платформ страны рискуют попасть в политическую и экономическую зависимость от чужих цифровых решений, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин увеличивает размер пособий некоторым россиянам

"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений", — сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

Он отметил, что ЕАЭС должен помочь странам-участникам союза развивать собственную общую цифровую платформу, при этом сохраняя национальный суверенитет.