МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Компания Xiaomi представила новый революционный смартфон. Его экран-водопад загнут со всех сторон под углом 88°.

У этого смартфона нет физических кнопок и отверстий, фронтальная камера расположена под поверхностью экрана, устройство поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки (проводной зарядки нет из-за отсутствия разъёма), а также ряд других технологий. Об этом сообщает сайт FoneArena. Китайцы создали технологию зарядки гаджетов по воздуху

Чтобы создать защитное стекло такой формы, Xiaomi разработала собственное оборудование для обработки стекла при температуре 800°С и высоком давлении. Также всего было зарегистировано 46 патентов.

На задней панели смартфона расположена необычная камера. Верхний квадратный блок включает один датчик изображения и большую светодиодную вспышку, а ниже находится ещё одна квадратная площадка, назначение которой пока что не совсем ясно.

Xiaomi пока не называет дату выхода и цену смартфона.