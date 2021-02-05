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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210205/832976869.html
Xiaomi представила революционный смартфон с загнутым экраном-водопадом
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Компания Xiaomi представила новый революционный смартфон. Его экран-водопад загнут со всех сторон под углом 88°.У этого смартфона нет физических кнопок и отверстий, фронтальная... ПРАЙМ, 05.02.2021
смартфон, xiaomi, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Компания Xiaomi представила новый революционный смартфон. Его экран-водопад загнут со всех сторон под углом 88°.
У этого смартфона нет физических кнопок и отверстий, фронтальная камера расположена под поверхностью экрана, устройство поддерживает технологию быстрой беспроводной зарядки (проводной зарядки нет из-за отсутствия разъёма), а также ряд других технологий. Об этом сообщает сайт FoneArena.
Чтобы создать защитное стекло такой формы, Xiaomi разработала собственное оборудование для обработки стекла при температуре 800°С и высоком давлении. Также всего было зарегистировано 46 патентов.
На задней панели смартфона расположена необычная камера. Верхний квадратный блок включает один датчик изображения и большую светодиодную вспышку, а ниже находится ещё одна квадратная площадка, назначение которой пока что не совсем ясно.
Xiaomi пока не называет дату выхода и цену смартфона.