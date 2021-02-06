МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Бороться с автодозвоном непросто, поэтому не стоит слишком "светить" свой номер телефона. Как минимум не стоит оставлять его на непроверенных сайтах и вписывать его во все анкеты подряд. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Эксперт рассказал, как попасть в "черный список" у мошенников

На iPhone для этого необходимо перейти в "Настройки" — "Телефон" и включить опцию "Заглушение неизвестных". На Android требуется включить режим "Не беспокоить", настроив блокировку вызовов от неизвестных номеров. На смартфонах Xiaomi и Huawei в настройках телефона есть отдельная опция блокировки неизвестных номеров.

"Что точно не нужно делать — так это общаться с теми, кто звонит вам с рекламным предложением. Однажды потратив несколько минут на ненужный разговор, вы подписываетесь на то, что таких звонков будет с каждым днем все больше. Снизить активность спамеров поможет только полное игнорирование таких звонков", — убедил Закарян.

Не стоит и перезванивать на незнакомые номера, особенно если абонент скидывает звонок, как только вы берете трубку. "Таким образом мошенники обходят закон о защите пользовательских данных — ведь вы сами им позвонили", — отметил он.

Нередки также ситуации, когда, перезвонив, вы попадаете на платную линию, а узнаете об этом, только когда получаете счет от оператора.

"Культура современного общения предполагает, что перед действительно важным звонком вас должны предупредить — по мессенджеру или по электронной почте", — предупредил эксперт.

Специалист посоветовал, в каком случае пора менять номер телефона

Если регулярный автодозвон с разных номеров окончательно испортил жизнь, попробуйте, во-первых, обратиться к вашему оператору. У многих есть услуга определителя номера и блокировки спама.

Во-вторых, можно самостоятельно установить программу-определитель номера: и в AppStore, и в Google Play их довольно много. Однако среди этих программ есть такие, которые сами собирают ваши данные, поэтому обязательно читайте отзывы.

"В целом же советую чаще общаться в мессенджерах, и звонить тоже через них — в любом современном мессенджере есть такая опция. Такие звонки бесплатны и более безопасны, чем стандартная сотовая связь", — резюмировал эксперт.