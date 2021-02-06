МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал о том, что послужит заменой традиционному офису. По его словам, со временем он уступит место удаленке, а присутствовать на рабочем месте можно будет с помощью виртуальной и дополненной реальностей — VR и AR. Об этом сообщает издание Independent. Билл Гейтс рассказал, как будет выглядеть мир после пандемии COVID-19

Компания самого Цукерберга планирует перейти на данные технологии в течение четырех-пяти лет. К преимуществам перехода отнесли рост производительности труда и уменьшение вредных выбросов в окружающую среду. "Нам стоит телепортироваться в нужную точку, а не транспортировать себя туда", — заявил создатель Facebook.

Он выразил уверенность, что в течение ближайших 10 лет половина компании перейдет на подобный формат работы. "Мы должны сделать это вдумчиво и ответственно, поэтому будем принимать решения взвешенно", — подчеркнул Цукерберг. Эксперт рассказал, как власти США смогут раздавить империю Цукерберга

Сейчас подразделение Facebook Reality Labs разрабатывает устройство, способное обеспечить связь с помощью VR и AR. причем основная проблема подобных технологий заключается в том, что они требуют привычного для пользователей форм-фактора, например, очков в толстой оправе. Задача состоит в том, чтобы создать технологию, позволяющая сделать устройство компактным.