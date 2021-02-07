МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Существует несколько способов выяснить, что Wi-Fi взломали. Посторонних пользователей можно определить как с помощью специальных приложений, так и через панель управления интернет-роутера. Об этом сообщает издание "Звезда" со ссылкой на слова специалиста по информационной безопасности Якова Гродзенского. Эксперт дал совет, как быть, если ваше фото выложили в сеть без спроса

Самый простой способ выявить взлом Wi-Fi — это использовать приложение, позволяющее узнать, сколько устройств подключено к сети. "Вы его открывайте и видите список девайсов, которые подключены к вашему Wi-Fi. Если вы увидите какой-то девайс, который вам не принадлежит, значит вот, пожалуйста, уже понятно, что что-то происходит", — объяснил Гродзенский.

Эксперт также посоветовал отключить все устройства, включая Smart TV, и посмотреть на индикатор роутера. Если он будет мигать, значит они подключены к посторонним гаджетам, сказал собеседник. Также взломанный Wi-Fi можно обнаружить через панель управления роутера: в списке клиентов DHCP могут быть посторонние устройства.

Помимо этого, Гродзенский отметил, что если Wi-Fi взломали, интернет будет работать очень медленно. "Вы видите, что скорость скачивания каких-то файлов, предположим, стала существенно меньше, чем была. Впору озаботиться вопросом, не воруют ли Wi-Fi", — отметил он.

Эксперт подытожил, что наиболее эффективный способ избавиться от посторонних пользователей — это просто поменять пароль Wi-Fi и сделать его существенно сложнее, чем он есть.