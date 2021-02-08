МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", созданное для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии, появилось в магазинах приложений AppStore и Google Play. В ВОЗ опровергли слухи о бесплодии из-за прививки от коронавируса

"Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру", — говорится в описании приложения в AppStore.

После скачивания приложения необходимо включить для него доступ к геолокации пользователя, чтобы увидеть ближайшие лаборатории для сдачи теста на коронавирус, говорится в презентации приложения. Затем необходимо отсканировать паспорт, с которым пользователь планирует поездку, выбрать страну отправления и страну прибытия, а также лабораторию для прохождения тестирования и записаться на прием.

В лаборатории пользователю предложат подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении. "На согласии присутствует QR-код, отсканируйте его через приложение. Ожидайте результатов исследования. Результаты исследования поступят в мобильное приложение в формате QR-кода. Предъявите его по требованию контролирующих органов в ходе поездки", — говорится в презентации приложения.

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