2021-02-08T14:33:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210208/832992543.html
Google Chrome прекратит работу на некоторых компьютерах
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Браузер Google Chrome обновится до версии номер 89 и перестанет работать на компьютерах и ноутбуках, выпущенных до 2005 года. Об этом сообщила команда разработчиков Chromium... ПРАЙМ, 08.02.2021
google, программное обеспечение, chrome, новости, технологии
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Браузер Google Chrome обновится до версии номер 89 и перестанет работать на компьютерах и ноутбуках, выпущенных до 2005 года. Об этом сообщила команда разработчиков Chromium.
Новое обновление браузера сделает невозможным работу с архитектурой x86, которые не поддерживают команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3. Отмечается, что в основном такими характеристиками обладают компьютеры, выпущенные до 2005 года.
Пользователи старых платформ получат уведомление о скором прекращении поддержки уже в ближайшее время. Последствия обновления коснутся только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.