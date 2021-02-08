МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Браузер Google Chrome обновится до версии номер 89 и перестанет работать на компьютерах и ноутбуках, выпущенных до 2005 года. Об этом сообщила команда разработчиков Chromium. Мошенники подбираются к кошелькам россиян через "Google Фото"

Новое обновление браузера сделает невозможным работу с архитектурой x86, которые не поддерживают команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3. Отмечается, что в основном такими характеристиками обладают компьютеры, выпущенные до 2005 года.

Пользователи старых платформ получат уведомление о скором прекращении поддержки уже в ближайшее время. Последствия обновления коснутся только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.