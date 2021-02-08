МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Telegram стабильно поднимается в рейтингах самых популярных приложений на протяжении 7,5 лет с момента его запуска, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

"С момента запуска в 2013 году база пользователей Telegram ежегодно росла более чем на 40%", — пишет Дуров в своем блоге. Дуров высказался о введении 30-секундной рекламы в Telegram

Основатель Telegram отмечает, что секретом успеха мессенджера является последовательность в защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении набора функций приложения. "Любой, кто остается верным своим ценностям и регулярно прилагает целенаправленные усилия в течение длительного периода времени, обязательно добьется успеха в своей области", — написал Дуров.

Согласно данным компании Sensor Tower, в январе Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

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