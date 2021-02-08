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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210208/832997510.html
Дуров высказался о росте аудитории Telegram
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Telegram стабильно поднимается в рейтингах самых популярных приложений на протяжении 7,5 лет с момента его запуска, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "С момента запуска в... ПРАЙМ, 08.02.2021
telegram, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Telegram стабильно поднимается в рейтингах самых популярных приложений на протяжении 7,5 лет с момента его запуска, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
"С момента запуска в 2013 году база пользователей Telegram ежегодно росла более чем на 40%", — пишет Дуров в своем блоге.
Основатель Telegram отмечает, что секретом успеха мессенджера является последовательность в защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении набора функций приложения. "Любой, кто остается верным своим ценностям и регулярно прилагает целенаправленные усилия в течение длительного периода времени, обязательно добьется успеха в своей области", — написал Дуров.
Согласно данным компании Sensor Tower, в январе Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Ранее Дуров призвал пользователей перейти на Android