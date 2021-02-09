МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Смартфон отличается от телефона не только тем, что можно совершать действия в интернете, записывать и передавать видео, делать фотографии и создавать файлы. Есть еще одна функция: помнить о совершенных действиях, причем обо всех, о которых хочется помнить. А о которых не хочется помнить — про те можно и забыть, что тоже удобно, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Как правило, пользователь смартфона имеет хотя бы одну учетную запись (или аккаунт) в одной из популярных интернет-служб. Это может быть Google, Яндекс, или другая служба, которая позволяет хранить данные в собственном облаке, где также находятся сведения о приходящих сообщениях и реакции пользователя на них.

"Именно в этом облаке имеются специальные разделы, в которых хранится и история перемещений телефона, если подключена геолокация, и история нажатий на конкретную часть экрана смартфона", — говорит специалист.

Услуги этих служб можно настраивать, фильтровать содержимое: ту часть архива действий, которая будет доступна совершившему их пользователю, ведь на самом деле нет никаких гарантий в том, что интернет-службы не собирают и не хранят абсолютно все сведения.

По словам эксперта, история действий со смартфоном не зависит от подключения к интернет-службам. И в самом устройстве есть собственное хранилище сведений, где "при некотором желании" можно обнаружить записи, касающиеся собственной истории.

"Этот журнал, как правило, не очень удобен, показывает название приложения, от которого получено уведомления, все сведения расположены единым списком, который упорядочен по дате и времени — действия по установке фильтров или поиску либо довольно сложны, либо не предусмотрены", — отметил Назаренко.

Если вам необходимы записи об истории действий со своим смартфоном, то лучше установить специализированное приложение.

Такие программы можно найти и от крупных систем, и от малоизвестных производителей, функционал этих приложений может отличаться существенно, но есть одно и самое главное сходство: необходимо предоставить разрешение на доступ к системным уведомлениям.

"После получения права доступа это приложение самостоятельно формирует архив записей, который можно использовать для поиска собственных действий и даже их результатов", — резюмирует специалист.