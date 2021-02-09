МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский сотовый оператор МТС построит для металлургической компании Evraz выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте "Шерегешская" в Кемеровской области для цифровизации производственных процессов на предприятии, говорится в сообщении МТС. МТС рассказала, из каких стран в Москву приезжали в новогодние каникулы

"По условиям контракта, МТС развернет в 2021 году в горных выработках шахты "Шерегешская" выделенную сеть передачи данных для реализации программы цифровой трансформации, которая на первом этапе предусматривает создание системы голосовой радиосвязи, видеотрансляции, аварийного оповещения, диспетчеризации, позиционирования и автономного управления горнорудной техникой – погрузочно-разгрузочными машинами и шахтными локомотивами", — уточняется в сообщении. Сеть с оборудованием в рудничном исполнении будет интегрирована с существующими системами связи и IТ-инфраструктуры шахты.

Сеть будет развернута на оборудовании Ericsson. На первом этапе сеть будет работать в стандарте LTE 900 с возможностью бесшовного перехода на стандарт 5G без существенных изменений в архитектуре решения, что гарантирует быструю миграцию без остановки работы сервиса.

"Развертывание беспроводной сети с ее интеграцией с IТ-системами предприятия улучшит организацию производственных процессов, обеспечит более эффективное взаимодействие между различными службами и самое главное — повысит безопасность работы людей в шахтах и существенно снизит риски возникновения внештатных ситуаций, для чего создаются системы бесперебойной радиосвязи с персоналом и позиционирования самоходной техники на всем протяжении горных выработок", — отметил директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев. Российские операторы вложат крупную сумму в развитие сетей 5G

По словам директора сегмента "Горнорудные активы" дивизиона "Сибирь" Evraz Владимира Мельниченко, шахта "Шерегешская" стала одним из пилотных участков цифровой трансформации, стартовавшей в 2020 году в дивизионе "Сибирь" Evraz. "Внедрение современных цифровых технологий повысит уровень промышленной безопасности и эффективность работы оборудования и в перспективе позволит предприятию увеличить объем добычи сырой руды", — добавил он.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.