МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор запустил в тестовом режиме мобильное приложение для ускоренной подачи гражданами жалоб на размещенную в интернете запрещенную информацию, говорится в сообщении ведомства.

"Цель приложения "РКН" – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", — уточняется в сообщении. Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа

Бета-версию приложения можно скачать в AppStore и GooglePlay. Доступ к сервису осуществляется через портал госуслуг и не требует дополнительной регистрации.

В ведомстве отмечают, что созданный цифровой инструмент повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента. Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 миллиона сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

К противоправному контенту, распространение которого в сети законодательно запрещено в РФ, относятся, в частности, материалы, связанные с детской порнографией, пропагандой суицидов, наркотических средств. Все они включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.

За восемь с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тысяч сообщений о детской порнографии, почти 643 тысячи – о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тысячи – о призывах к самоубийству и около 1,5 миллиона – о нелегальных азартных играх.

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