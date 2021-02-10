МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор предлагает предусмотреть возможности административной ответственности за неисполнение положений закона о больших соцсетях, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании для социальных сетей, который предполагает, что не дожидаясь требования и уведомления от Роскомнадзора и от уполномоченных органов, соцсети сами мониторят противоправный контент. Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет, и ответственности за его неисполнение тоже нет. Поэтому нужно предусмотреть возможности, проанализировав, административной ответственности за неисполнение положений этого закона", — сказал Вагнер в ходе заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации…", по которым владельцы соцсетей с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны не допускать распространения запрещенной информации – в частности, с призывами к террористической деятельности, экстремистских материалов, а также пропаганды порнографии, жестокости, наркотиков, материалов, содержащих нецензурную брань.

По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.