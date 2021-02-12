МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского электронного гиганта Toshiba Corporation по итогам первых девяти месяцев 2019-2020 финансового года (завершились 31 декабря) составила 43,612 миллиарда иен (чуть больше 419 миллионов долларов по текущему курсу), годом ранее убыток составил 145,63 миллиарда иен (1,3 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 96,15 иены (0,92 доллара) против убытка в 294,6 иены (2,68 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль компании составила 24 миллиарда иен (230,8 миллиона долларов), что в 2,6 раза меньше в годовом выражении. Выручка от продаж сократилась на 14,6% — до 2,1 триллиона иен (20,2 миллиарда долларов). В мире появился еще один претендент на ресурсы Арктики

В том числе по итогам прошлого квартала компания получила чистую прибыль в размере 40,119 миллиарда иен (385,76 миллиона долларов), годом ранее был получен убыток в 480 миллионов иен (4 миллиона долларов). Операционная прибыль компании составила 20,9 миллиарда иен (201 миллион долларов), что вдвое больше год к году. Выручка от продаж уменьшилась при этом на 2,5% — до 728,154 миллиарда иен (7 миллиардов долларов).

Компания теперь также прогнозирует выручку по итогам всего финансового года на уровне 3,07 триллиона иен (29,5 миллиарда долларов), сократив прогноз на 20 миллиардов иен по сравнению с ноябрьским. Операционная прибыль ожидается на уровне 110 миллиардов иен (1,06 миллиарда долларов), это вдвое меньше по сравнению с ноябрьским прогнозом.

Toshiba Corporation — крупнейший в Японии производитель карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.