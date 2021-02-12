МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Служба безопасности крупнейшей российской интернет-компании, "Яндекса", обнаружила факт внутренней утечки данных по вине сотрудника, из-за которой скомпрометировано 4887 почтовых ящиков пользователей, говорится в сообщении компании.

"В ходе регулярной проверки службой безопасности "Яндекса" был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса. В результате его действий было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков", — говорится в сообщении. "Яндекс" подал в суд сразу пять исков к Роспатенту

"Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи", — также заявила компания.

Как также говорится в сообщении, компания обратилась в правоохранительные органы и проводит внутреннее расследование выявленного инцидента, а в дальнейшем намерена пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. "Это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей", — говорится в сообщении.

"Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента", — заключает "Яндекс".