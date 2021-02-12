МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Минцифры РФ при участии российских ИТ-компаний подготовило второй пакет мер их поддержки, включающий около 50 инициатив, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В настоящий момент уже подготовлен "второй пакет" мер, участие в его разработке принимали более 250 представителей ИТ-компаний. Во второй пакет включены около 50 инициатив", — сказал Чернышенко.

По его словам, в частности, среди вошедших во второй пакет мер — утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и ряд других.

"Наша задача — сделать все для того, чтобы создать комфортные условия российским компаниям", — подчеркнул вице-премьер.

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, уточнил, что в марте ожидается утверждение второго пакета правительством. "По результатам обсуждения с разработчиками мы сформировали "второй пакет" мер поддержки отрасли, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты. Подготовлен план мероприятий по реализации, его согласование в настоящий момент завершается. Рассчитываем утвердить этот план в марте", — сказал Шадаев.

Ранее в пятницу правительство одобрило изменения в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", предусматривающие бессрочное снижение ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для ИТ-компаний до 6% с нынешних 8%, начиная с 2021 года. Аналогичную меру поддержки предлагается установить и для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной и компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

"Этой мерой полностью закрываются наши обязательства по нормативному регулированию "первого пакета" мер поддержки ИТ-отрасли, так называемого "налогового маневра". С 1 января действуют беспрецедентные льготы для ИТ-компаний: налог на прибыль 3% вместо 20%; страховые взносы на фонд оплаты труда – 7,6% вместо 14%; нулевая ставка НДС для российского лицензионного софта", — сказал Чернышенко.

Глава Минцифры при этом сообщил, что предоставленные в 2020 году налоговые льготы очень востребованы ИТ-компаниями. "После принятия закона мы получили 1,9 тысячи заявок на аккредитацию компаний, которая является необходимой для пользования льготами", — рассказал министр.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2020 года подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. Помимо указанных выше мер, этот закон также предусматривает обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты. Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи ПО и услуг по его разработке и внедрению. Попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.