Эксперты предупредили о вреде онлайн-обучения
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Онлайн-обучение значительно снижает качество образования и вредит здоровью. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мнение автора методики "Пять шагов грамотности", филолога и профессора Галины Ковалевой.
Она отметила, что "обучаться онлайн способен тот человек, который может заниматься самообразованием. Многие после школы не способны целенаправленно заниматься самообразованием, быть дисциплинированными. Большую роль играют технические моменты: из-за плохой связи качество образования студентов может сильно пострадать".
По словам Ковалевой, сами педагоги еще не готовы к удаленному обучению. "Многие из них не умеют считывать обратную связь аудитории, из-за чего студенты остаются оторванными от контекста учебного процесса", считает эксперт.
Помощник ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Демин, в свою очередь, отметил, что получить онлайн-образование могут студенты гуманитарного профиля. "У тех же юристов больше возможностей для получения онлайн-образования. Но потом они должны обучаться практически в различных ведомствах. Без этого человек не получит полноценный диплом", — пояснил он.
Демин также добавил, что "каждый студент должен посещать семинары, делать работу над ошибками и вживую общаться с преподавателями, иначе он не сможет стать хорошим специалистом". Он выразил уверенность в том, что "онлайн-университеты, которые предлагают обучение в течение двух лет, не смогут дать качественное образование".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210214/833037263.html