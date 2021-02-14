МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Онлайн-обучение значительно снижает качество образования и вредит здоровью. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мнение автора методики "Пять шагов грамотности", филолога и профессора Галины Ковалевой. Назван самый популярный в России способ достать деньги на обучение

Она отметила, что "обучаться онлайн способен тот человек, который может заниматься самообразованием. Многие после школы не способны целенаправленно заниматься самообразованием, быть дисциплинированными. Большую роль играют технические моменты: из-за плохой связи качество образования студентов может сильно пострадать".

По словам Ковалевой, сами педагоги еще не готовы к удаленному обучению. "Многие из них не умеют считывать обратную связь аудитории, из-за чего студенты остаются оторванными от контекста учебного процесса", считает эксперт.

Помощник ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Демин, в свою очередь, отметил, что получить онлайн-образование могут студенты гуманитарного профиля. "У тех же юристов больше возможностей для получения онлайн-образования. Но потом они должны обучаться практически в различных ведомствах. Без этого человек не получит полноценный диплом", — пояснил он.

Демин также добавил, что "каждый студент должен посещать семинары, делать работу над ошибками и вживую общаться с преподавателями, иначе он не сможет стать хорошим специалистом". Он выразил уверенность в том, что "онлайн-университеты, которые предлагают обучение в течение двух лет, не смогут дать качественное образование".