МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На фоне пандемии COVID-19 российский рынок e-commerce (электронной коммерции) в 2020 году вырос на 44% по сравнению с показателями 2019 года. Однако вместе с притоком пользователей на электронные площадки увеличилось и число мошенников, промышляющих в сети. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов из "Лаборатории Касперского" и "Тинькофф". Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

Эксперты "Тинькофф" рассказали о том, что 60% успешных мошеннических атак в 2020 году (по сравнению с 25% годом ранее) проводилось по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете. Здесь речь идет как о сайтах реальных маркетплейсов, так и о сайтах-подделках.

"Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тысяч рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тысяч рублей", — рассказали аналитики.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что одним из самых популярных видов онлайн-мошенничества стал фишинг — создание копий известных сайтов и платёжных форм. В прошлом году компании удалось обнаружить более 7,4 тысяч подобных мошеннических ресурсов.

"Всего за 2020 год "Лаборатория Касперского" заблокировала больше 80 миллионов попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы, причём около трети из них (27 млн) касалось так называемых скам-ресурсов (мошеннических рассылок и объявлений о проведении акций или конкурсов)", — уточнили эксперты. Специалист посоветовал, в каком случае пора менять номер телефона

Специалисты рекомендовали пользователям не доверять различным "щедрым" предложениям и не переходить по сомнительным ссылкам, создавать сложные пароли, проверять названия сайтов, а также регулярно обновлять приложения.