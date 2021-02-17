МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ОАО "Российские железные дороги" и ПАО "Газпром нефть" совместно займутся развитием информационных и инновационных технологий, в частности, сообщили компании. РЖД начали строить путь в "Титановую долину"

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали гендиректор РЖД Олег Белозёров и гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.

"ОАО "РЖД" и ПАО "Газпром нефть" намерены перейти на преимущественно цифровое взаимодействие в совместных технологических процессах. В планах компаний — внедрение алгоритмов smart-контрактов в электронный документооборот, создание системы обмена данными об операциях с вагонами по всему циклу их транспортировки от станции отправления до станции назначения, что позволит более точно прогнозировать сроки доставки и планировать отгрузки", — говорится в сообщении РЖД.

"Газпром нефть" в релизе уточняет, что соглашение действует до 2024 года и направлено на повышение эффективности бизнес-процессов в логистике нефтепродуктов за счет развития партнерами совместных цифровых решений, технологий и сервисов. Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний вызовом для России

По словам Белозерова, подписание меморандума – это еще один шаг в реализации стратегии цифровой трансформации компании. Одним из ее принципов является формирование цифровых платформ – технологических решений для взаимодействия участников транспортного рынка, напомнил он.

Дюков в свою очередь отметил, что ежегодно по железным дорогам страны перевозится более 20 миллионов тонн грузов "Газпром нефти". По его словам, РЖД и нефтяная компания видят большой потенциал применения инновационных цифровых технологий, в том числе с элементами машинного обучения, для прогнозирования и управления этими грузопотоками.

"Еще одно направление повышения эффективности сотрудничества с РЖД — smart-контракты, которые способны сделать наш электронный документооборот с одной стороны проще, с другой — еще надежней и безопасней. Мы стремимся к активному применению цифровых решений по всей цепочке создания стоимости и рады видеть аналогичный подход со стороны РЖД", – приводятся слова Дюкова.