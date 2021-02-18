МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Оборудовать жилье системами так называемого "умного дома" несет в себе не только плюсы, но и риски, пишет "Российская газета".

Специалисты аналитического центра при правительстве Российской Федерации прогнозируют, что в этом 2021 году темпы прироста выручки на рынке "умных домов" в России достигнут пиковых значений.

Однако, чем "умнее" становится дом, тем больше шансов, что его могут взломать хакеры.

Как рассказал эксперт "Роскачества" Сергей Кузьменко, всего существует пять главных угроз таким экосистемам.