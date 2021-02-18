Эксперт назвал пять опасностей "умного" дома
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Оборудовать жилье системами так называемого "умного дома" несет в себе не только плюсы, но и риски, пишет "Российская газета".
Специалисты аналитического центра при правительстве Российской Федерации прогнозируют, что в этом 2021 году темпы прироста выручки на рынке "умных домов" в России достигнут пиковых значений.
Однако, чем "умнее" становится дом, тем больше шансов, что его могут взломать хакеры.
Как рассказал эксперт "Роскачества" Сергей Кузьменко, всего существует пять главных угроз таким экосистемам.
- DDoS-атаки — давно стали промышленной платной услугой в черном секторе интернета.
- Майнинг. Не смотря на то, что в прошлом 2020 году он пошел на спад, однако теперь, с ростом курса основных криптовалют (биткоин уже выше $52 тысяч, — прим. ред.), он снова может войти в моду. "Принцип здесь такой же, как и с ботнетом, только вирус другой: он сидит в фоне и заставляет смарт-ТВ, телефон или ноутбук добывать криптоденьги для неизвестного злоумышленника на другом конце света", — пишет газета.
- Третье — самое "традиционное" и неприятное, что может случиться: заражение экосистемы троянским программным обеспечением. Такой троян рано или поздно доберется и до вашего телефона, ноутбука, а там уже рукой подать до кражи личных фотографий, платежных данных или сканов документов.
- Еще две опасности связаны не с хакерами, а с самим устройством "умного дома". "Теоретически производитель (точнее его недобросовестный сотрудник) может оставить себе бэкдор и следить за вашим "умным домом" без вашего ведома. Такие случаи единичны, но они случались", — поясняется в статье.
- Наконец, пятое. Совершенно точно периодически собирают информацию о том, что слышат, голосовые помощники. В частности, умные колонки. В дальнейшем эти данные обрабатывают автоматически, чтобы повысить распознавание фраз искусственным интеллектом.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210218/833072467.html