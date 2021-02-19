МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Защитить свои личные данные от Telegram-ботов практически невозможно, заявил газете "Известия" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Речь идет о роботах, которые могут выполнять последовательность действий, а также имеют встроенный поисковый механизм.

Как писала ранее газета "Коммерсант", в прошлом 2020 году в созданном Павлом Дуровым мессенджере Telegram активизировалось создание ботов, которые позволяют пользователю приложения получить информацию практически о любом человеке.

Отмечалось, что впервые такие сервисы появились еще несколько лет назад. Однако раньше их были считанные единицы, а сейчас можно найти уже пару десятков.

В числе старейших ботов, впрочем, и самых крупных, "Глаз Бога", "Архангел", Smart_SearchBot и AVinfoBot.

Как отметил Шерман, защитить свои данные от ботов практически невозможно: мы живем в век цифровизации. Предъявлять свои паспортные данные, как и другую персональную информацию, нужно практически везде.

"Бороться здесь нужно скорее не с утечкой информации, а с ее последствиями, и нужно задумываться о цифровой гигиене. У многих людей есть правило ставить на все свои коммуникации один и тот же пароль, чтобы не путаться, но это порочная практика, которая приводит к взлому почтовых ящиков и доступу к сенситивной переписке", — отметил он.