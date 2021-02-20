2021-02-20T10:30:31+03:00
2021-02-20T10:30:31+03:00
2021-02-20T10:30:31+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210220/833086963.html
Рогозин анонсировал запуск первого российского радиолокационного спутника
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Запуск первого российского радиолокационного спутника для наблюдения Земли планируется в этом году, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Из важных пусков... ПРАЙМ, 20.02.2021
россия, владимир путин, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83233/56/832335613.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83233/56/832335613.jpg
https://1prime.ru/images/83233/56/832335610.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83233/56/832335610.jpg
https://1prime.ru/images/83233/56/832335607.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83233/56/832335607.jpg
https://1prime.ru/energy/20210219/833084397.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Запуск первого российского радиолокационного спутника для наблюдения Земли планируется в этом году, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Из важных пусков этого года я также бы отметил, безусловно, это запуск радиолокационного аппарата, впервые мы переходим на радиолокацию", — сказал Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле и показанной телеканалом "Россия 24".
При этом Рогозин не упомянул название космического аппарата, но известно, что на 2021 год были запланированы запуски первых радиолокационных спутников "Обзор-Р" с космодрома Плесецк и "Кондор-ФКА" с Восточного.
В настоящее время в орбитальной группировке России нет ни одного радиолокационного спутника.