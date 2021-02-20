МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp ограничит некоторые функции тех пользователей мессенджера, которые не примут обновленное пользовательское соглашение до 15 мая, в частности они не смогут читать или отправлять сообщения, передает портал TechCrunch со ссылкой на письмо, отправленное одному из торговых партнеров WhatsApp. Telegram впервые догнал WhatsApp по объему мобильного трафика в Москве

Согласно информации, приведенной изданием, начиная с 15 мая, мессенджер будет "постепенно просить" пользователей принять новое соглашение "чтобы иметь полный функционал WhatsApp". Если они по-прежнему не принимают условия, "в течение небольшого количества времени эти пользователи смогут получать звонки и уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения в приложении".

Издание сообщает, что ограничения могут действовать в течение нескольких недель. Отмечается также, что после 15 мая будет применяться политика в отношении неактивных пользователей, согласно которой неактивные учетные записи удаляются в течение 120 дней. WhatsApp подтвердила порталу, что в письме точно отмечены планы мессенджера.

Мессенджер WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.