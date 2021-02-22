Ученые предсказали наступление цифрового апокалипсиса
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Британские ученые прогнозируют в ближайшие столетия наступление цифрового апокалипсиса планетарного масштаба, который будет спровоцирован резким увеличением объёма данных. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на британские СМИ.
По их мнению, уже через 150 лет человечество полностью погрузится в виртуальное пространство, а количество битов для хранения информации сравняется с количеством атомов на планете.
Настолько резкий рост объемов цифрового контента потребует большего количества энергии для его хранения. Исследователи предупреждают, что чем больше будет накапливаться информации, тем больше потребуется энергии. В какой-то момент ее необходимое количество превысит производимые объемы — создастся дефицит энергии. Ведь, по подсчетам исследователей, цифровой массив через 150 лет составит 50% массы планеты.
Ученые считают, что решить эту проблему можно будет только пересмотрев подход к цифровой информации. Они рекомендуют оценивать последнюю как конкретную физическую величину — материю. Это значит, что биты приравняют к жидкостям, газам, твердым телам.
Параллельно с изменением подхода исследователи предлагают уже сейчас начать разработку новых технологий, которые в дальнейшем позволят сократить энергетические и другие затраты, связанные с хранением информации.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210222/833094027.html