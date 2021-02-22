МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Британские ученые прогнозируют в ближайшие столетия наступление цифрового апокалипсиса планетарного масштаба, который будет спровоцирован резким увеличением объёма данных. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на британские СМИ. Ученые перечислили планеты, где человечество найдет убежище в будущем

По их мнению, уже через 150 лет человечество полностью погрузится в виртуальное пространство, а количество битов для хранения информации сравняется с количеством атомов на планете.

Настолько резкий рост объемов цифрового контента потребует большего количества энергии для его хранения. Исследователи предупреждают, что чем больше будет накапливаться информации, тем больше потребуется энергии. В какой-то момент ее необходимое количество превысит производимые объемы — создастся дефицит энергии. Ведь, по подсчетам исследователей, цифровой массив через 150 лет составит 50% массы планеты.

Ученые считают, что решить эту проблему можно будет только пересмотрев подход к цифровой информации. Они рекомендуют оценивать последнюю как конкретную физическую величину — материю. Это значит, что биты приравняют к жидкостям, газам, твердым телам.

Параллельно с изменением подхода исследователи предлагают уже сейчас начать разработку новых технологий, которые в дальнейшем позволят сократить энергетические и другие затраты, связанные с хранением информации.