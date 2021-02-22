МОСКВА, 22 февраля — ПРАЙМ. Спустя только одну неделю после того, как широко разрекламированное новое приложение для аудиочатов Clubhouse заявило, что предпринимает превентивные шаги для предотвращения кражи пользовательских данных, один из злоумышленников наглядно доказал тот факт, что он вполне может публиковать живое аудио с платформы. Об этом сообщает Bloomberg. Эксперт предупредил о рисках фейковых приложений Clubhouse для Android

В эти выходные неизвестный пользователь смог транслировать аудиопотоки Clubhouse из "множества комнат" на свой сторонний веб-сайт, передала пресс-секретарь Clubhouse Рима Банаси. Хотя компания рассказала о том, что "навсегда заблокировала" этого пользователя и уже ввела новые усиленные меры безопасности, чтобы в дальнейшем предотвращать подобное, исследователи склоняются к тому, что платформа просто не будет в состоянии давать такие правдивые обещания.

Виновник кражи данных аудио на выходных уже построил свою собственную систему на основе инструментария JavaScript, использовавшегося для компиляции приложения Clubhouse. По утверждению директора SIO Алекса Стамоса, ранее руководившего отделом по вопросам информационной безопасности в компании Facebook, соцсеть не может давать никаких обещаний или гарантий пользователям касательно защиты чатов. Стамос ответил. что злоумышленник весьма эффективно фальсифицировал платформу. SIO подчеркнула, что не установила ни итоговое происхождение, ни даже личности злоумышленников.

Хотя Clubhouse сейчас отказалась объяснить, какие шаги ею были предприняты для предотвращения подобного в дальнейшем, решения могут включать в себя предотвращение использования различных сторонних приложений для доступа к аудио в чате без возможности фактического входа в комнату или же даже просто ограничение количества комнат, куда пользователь сможет войти одновременно.

Несмотря на это, популярность Clubhouse среди пользователей продолжает расти, вопреки всем предупреждениям экспертов. Так, за первые две недели февраля число загрузок соцсети Clubhouse выросло с 3,5 до 8,1 миллиона. Среди причин такого взрывного роста аналитики называют выступления в социальной сети лидеров мнений, в числе которых есть основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

Clubhouse — это социальная сеть, построенная по модели голосового общения без возможности записи и распространения материала. Она появилась в прошлом году, в России популярность обрела почти год спустя. Сейчас официально платформа доступна лишь пользователям операционной системы iOS. К тому же, чтобы начать пользоваться приложением, надо получить приглашение от ранее зарегистрировавшегося в соцсети пользователя.