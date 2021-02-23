МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Скорость доступа к сети интернет посредством системы Starlink будет повышена вдвое до конца 2021 года. Об этом сообщил сам глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Twitter. Маск оценил предложение создать собственную криптовалюту Marscoin

Один из участников программы тестирования спутникового интернета Starlink опубликовал в Twitter результаты замера скорости подключения к сети, составившей 130 мегабит в секунду.

Глава SpaceX ответил на это сообщение, сказав, что в течение текущего года скорость будет повышена до 300 мегабит в секунду. Помимо этого, он пообещал снижение времени отклика (latency) до 20 миллисекунд.

Маск подчеркнул, что в SpaceX рассчитывают расширить площадь покрытия спутникового интернета Starlink до территории всей Земли в 2022 году. Далее компания продолжит наращивать количество спутников Starlink для уплотнения покрытия.

Он добавил, что в городах спутниковый интернет всегда будет проигрывать в скорости и времени отклика сотовой связи. "Спутниковый интернет предназначен для слабозаселенных районов с неразвитой наземной инфраструктурой связи" — подытожил Маск.