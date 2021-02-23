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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210223/833101228.html
Twitter удалил сто аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"
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Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении якобы связанных с Россией 100 аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. Twitter утверждает, что раскрыл сеть из 69... ПРАЙМ, 23.02.2021
twitter, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении якобы связанных с Россией 100 аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы.
Twitter утверждает, что раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с Россией и пыталась "подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность". Еще 31 "российский" аккаунт был удален, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на США и ЕС.
В заявлении также говорится об удалении аккаунтов, связанных с Ираном и Арменией.
Сеть из 238 иранских аккаунтов обвиняется в попытке сорвать общественное обсуждение дебатов на президентских выборах США в октябре 2020 года.
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