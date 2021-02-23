МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter сообщил об удалении якобы связанных с Россией 100 аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. Акции Twitter подскочили на 15% после публикации сильной отчетности

Twitter утверждает, что раскрыл сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с Россией и пыталась "подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность". Еще 31 "российский" аккаунт был удален, поскольку их владельцы якобы пытались влиять на США и ЕС.

В заявлении также говорится об удалении аккаунтов, связанных с Ираном и Арменией.

Сеть из 238 иранских аккаунтов обвиняется в попытке сорвать общественное обсуждение дебатов на президентских выборах США в октябре 2020 года.

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