МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" третий год подряд занял первое место в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России с оценкой 22,98 миллиарда долларов, сообщается на сайте журнала Forbes. Антимонопольная служба проверит Uber и "Яндекс.Такси"

По данным издания, за год "Яндекс" подорожал более чем на 57%. На втором месте рейтинга — интернет-ритейлер Wildberries стоимостью 14,52 миллиарда долларов, на третьем — маркетплейс Ozon, который стоит 10,58 миллиарда долларов.

Четвертое место занял Mail.ru Group (6,08 миллиарда долларов), пятое — сайт объявлений Avito (4,91 миллиарда долларов).

Также в рейтинг вошли интернет-магазин Lamoda (седьмое место, 2,28 миллиарда долларов), сайт по поиску работы HeadHunter (восьмое место, 1,6 миллиарда долларов), сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club (девятое место, 1,52 миллиарда долларов), онлайн-площадка "AliExpress Россия" (десятое место, 1,1 миллиарда рублей). "Яндекс" в 2021 году ожидает роста выручки на 40-47%

Журнал поясняет, что в этом году отобрал в рейтинг те компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. "Именно поэтому в рейтинг попали маркетплейсы, которые продают места продавцам на сайте-витрине, а также разработчики софта. При этом в рейтинг не попали компании, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. По этому принципу в лонг-лист не было таких компаний как Playrix, Telegram или JetBrains", — пишет издание.

Среди других компаний, которые вошли в топ-30 — разработчики софта "1С" (шестое место, 2,28 миллиарда долларов), "Тензор" (20-е место, 269 миллионов долларов), "СКБ Контур" (14-е место, 657 миллионов долларов), агрегаторы такси "Ситимобил" (11-е место, 982 миллиона долларов) и авиабилетов Aviasales (26-место, 174 миллиона долларов), онлайн-кинотеатры Ivi (13-е место, 709 миллионов долларов), Okko (453 миллиона долларов) и Megogo (22-е место, 209 миллионов долларов).