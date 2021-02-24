МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американская компания Apple начала блокировать приложения в App Storeиз-за необоснованно высокой цены подписки, пишет издание 9to5mac.

Авторы статьи получили в свое распоряжение письмо от App Store, которое было направлено одному из разработчиков приложений, выставленных в магазине.

В письме отмечается, что продукт разработчика снимается с публикации в онлайн-магазине. Причина: стоимость предоставляемых услуг слишком высока.

В частности, по мнению модераторов магазина, стоимость встроенных покупок "не отражает ценность функций и контента, которые предлагаются пользователю".

издание предполагает, что модераторы Apple таким способом борются с мошенничеством и слишком дорогими приложениями.

Журналисты связались с получателем письма: в конечном результате разработчику удалось добиться того, что его продукт оставили в магазине Apple.