МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) предупредила "Яндекс" о необходимости в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов, говорится в материалах ведомства, опубликованных в базе его решений. "Яндекс" вновь стал самой дорогой интернет-компанией России

Как говорится в материалах, ведомство выявило в действиях "Яндекса" создание неравных (дискриминационных) условий путем предоставления для своих сервисов (в том числе "Яндекс.Вертикали", "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Медиасервисы", "Кинопоиск") преимущественных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе.

По данным ведомства, принадлежащие "Яндексу" сервисы, в том числе, используют интерактивные обогащенные ответы в поисковой выдаче "Яндекса", при этом у сторонних сервисов такая возможность отсутствует и (или) не соответствует тем техническим, визуальным и иным возможностям и преимуществам интерактивных ответов поисковой системы "Яндекс", которые получают сервисы интернет-гиганта.

"ФАС России… предупреждает ООО "Яндекс" о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путем: прекращения предоставления сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО "Яндекс" … преимущественных возможностей, в том числе технических, Антимонопольная служба проверит Uber и "Яндекс.Такси"

Ведомство обязало "Яндекс" обеспечить для сторонних сервисов доступ к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе, в том числе с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, которые доступны и (или) применяются лицами, входящими в группу лиц ООО "Яндекс".

При этом интернет-компания должна опубликовать условия доступа любых сервисов к возможностям по продвижению в поисковой системе в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от вхождения в группу лиц ООО "Яндекс".

Также "Яндекс" должен обеспечить показ сторонних сервисов в поисковой выдаче по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе "Яндекс", на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации собственных сервисов.

Указанные требования должны быть исполнены в месячный срок с момента получения "Яндекс" данного предупреждения, уточняет ФАС.

В течение этого срока "Яндекс" должен каждые 10 дней информировать ФАС России о ходе исполнения и тех мерах и действиях, которые предприняты компанией, с приложением подтверждающих документов и пояснений.

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