МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" не согласен с предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче, заявляя, что часть требований ведомства уже реализована в поиске, а исполнение всех — ухудшит качество поиска, заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее в среду ФАС России выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе. "Яндекс" должен в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Работа "Яндекс Go" восстановлена после сбоя

"Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", — заявили в пресс-службе "Яндекса".

Там отметили, что специальные ответы сервисов, о которых упоминает ФАС в своем предупреждении, — это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов. "Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя", — указывает "Яндекс". В компании также назвали несправедливым предписание ФАС, так как оно "направлено только на одного игрока". "При этом поисковая доля "Яндекса" — например, на iOS — меньше 50%", — отмечает компания.

В "Яндексе" утверждают, что никакой его сервис или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. "Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать", — обещают в компании.

"Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами Яндекса, например, из Википедии, Амедиатеки или сервиса Youla. На текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тысяч сайтов в поисковой выдаче "Яндекса", среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие", — добавили в компании.

Ранее "Яндекс" обязали прекратить дискриминацию сторонних сервисов в поиске