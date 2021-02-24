ЦЮРИХ, 24 фев — ПРАЙМ. Запуск цифрового проездного для авиапассажиров IATA Travel Pass на платформах iOS и Android запланирован на конец марта, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

"IATA Travel Pass — это разрабатываемое мобильное приложение, позволяющее путешественникам хранить сертификаты тестирования и вакцинации от COVID-19 и управлять ими. Приложение должно быть доступно в магазинах iOS и Android к концу марта 2021 года", — сообщили в ассоциации.

В ноябре прошлого года IATA объявила, что приступила к завершающей стадии разработки международного проездного документа IATA Travel Pass, который призван способствовать возобновлению авиасообщения между странами в условиях коронавируса.

Ранее стало известно, что один из модулей IATA Travel Pass представляет собой приложение, которое позволяет пассажирам создать "цифровой паспорт", получить сертификаты тестирования и вакцинации и убедиться, что они подходят для их маршрута, а также поделиться сертификатами тестирования или вакцинации с авиакомпаниями и властями для облегчения путешествия.

Ранее в ассоциации сообщили РИА Новости, что IATA обсуждала с российскими властями проект, касающийся цифрового проездного для авиапассажиров IATA Travel Pass, российская сторона проявила к нему интерес.