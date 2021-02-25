МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мессенджер Signal возглавил рейтинг самых безопасных мессенджеров в мире, обогнав Telegram и WhatsApp, говорится в исследовании компании Artezio (входит в группу компаний "Ланит"). Финансисты рассказали о рисках вложений в бумаги Telegram

Аналитики Artezio провели комплексное тестирование существующих мессенджеров на основе 50 критериев, в чек-лист вошло больше 30 приложений для различных платформ. В итоговый раунд тестирования прошли только мессенджеры с end-to-end encryption (сквозное шифрование), которые способны обеспечить высокий уровень защиты передаваемых данных. Тестирование проводилось с упором на качество шифрования данных и надежность средств защиты информации. В исследовании принимали участие профильные специалисты и разработчики программных решений с экспертизой в области безопасности данных, уточняет компания.

"В тройку самых безопасных мессенджеров вошли Signal, Wickr и Viber, который опередил Telegram. Мессенджер Signal по-прежнему получает высокую оценку экспертов за качество протоколов шифрования, наличие двухфакторной идентификации, шифрование по умолчанию и готовность к раскрытию персональных данных. Призывы (главы компаний SpaceX и Tesla – ред.) Илона Маска переходить на Signal выглядят обоснованными", — говорится в сообщении Artezio.

Telegram занял четвертое место в рейтинге, iMessage от Apple – седьмое, а WhatsApp – последнее, восьмое. WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

"Мессенджер от Facebook (WhatsApp — ред.) сохраняет место в рейтинге самых безопасных браузеров, даже несмотря на скандал с обновленным пользовательским соглашением. Эксперты и ранее указывали на то, что мессенджер передает всю информацию Facebook. Однако новое пользовательское соглашение должно было заставить делится данными пользователей, которые раньше явным порядком запретили это делать. Мессенджеры Facebook эксперты не рекомендуют использовать для деловой переписки или отправки приватной информации", — говорится в сообщении.

"Несмотря на ожидания, Telegram продолжает терять позиции в рейтинге безопасных приложений для коммуникации. Ранее он опережал Viber, однако по итогам актуального тестирования уступил разработке компании Rakuten", — добавили аналитики.

Эксперты отмечают значительное улучшение качества защиты пользовательских данных у популярных мессенджеров. "Однако экспертов беспокоит замедление процесса разработки независимых решений, которые могли бы использовать новые подходы и инструменты для обеспечения безопасности данных и конфиденциальности переписки", — говорится в сообщении.

Компания Artezio, основанная в 2000 году, специализируется на создании программного обеспечения и оказание консультационных услуг в сфере разработки ПО. С 2005 года Artezio входит в состав группы компаний "Ланит". Компания реализует проекты для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады.