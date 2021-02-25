МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Победителями грантовых программ Минцифры РФ в 2020 году стало около 300 ИТ-проектов на сумму более 4,5 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

На мероприятии обсудили реализацию федеральных проектов, которые курирует Минцифры РФ, в том числе развитие отечественных технологий, поддержку компаний-разработчиков и стартапов, импортозамещение и формирование кадров для IT. РЖД и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в IT-сфере

Чернышенко отметил достижения по федеральному проекту "Цифровые технологии".

"В рамках проекта Минцифры удалось достичь ощутимых результатов в разработке и предоставлении мер поддержки, важных как для развития ИТ-отрасли, так и для цифровой трансформации бизнеса. Были востребованы гранты и льготные кредиты. Победителями грантовых программ стали 278 проектов на сумму более 4,5 миллиарда рублей, текущий портфель кредитных соглашений составляет 35 миллиардов рублей", – сказал на заседании Чернышенко, слова которого передала пресс-служба вице-премьера.

Замглавы Минцифры Олег Пак рассказал об основных результатах по цифровизации госуправления. Он отметил, что число пользователей портала госуслуг превыcило 130 миллионов человек, за год прирост составил 29 миллионов человек.

По его словам, за 2020 год на портале было введено более 40 новых государственных услуг и запущено несколько "суперсервисов".

Помимо этого, Пак представил "дорожную карту" по подготовке управленческих кадров российских регионов и муниципальных образований.

Замглавы Минцифры Максим Паршин доложил о результатах по другому направлению федерального проекта "Цифровые технологии". По его словам, совместно с госкомпаниями-лидерами запущены значимые проекты по созданию квантового компьютера ("Росатом") и квантовых линий связи (РЖД), сетей 5G ("Ростех", "Ростелеком").

Еще один замглавы Минцифры Евгений Кисляков сообщил о реализации проекта "Кадры для цифровой экономики", который предусматривает прирост бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям с 49,5 тысячи в год до 62 тысяч в год. Замминистра отметил, что все результаты проекта исполнены в срок.

По мероприятиям, сроки исполнения по которым перенесены на текущий год, будет подготовлен план их оперативного исполнения. Чернышенко поручил Минцифры взять эту работу на особый контроль.

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