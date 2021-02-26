МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Всплеск DDoS-атак на телеком-компании в России зафиксирован в начале года: в январе по сравнению с декабрем количество атак взлетело на 38%, а по сравнению с январем прошлого года рост составил 8%, сообщили РИА Новости в компании StormWall, работающей в сфере кибербезопасности. Group-IB: Мощность и частота DDoS-атак в 2020 гjle значительно вырастет

Как уточнили в компании, мишенями хакеров стали мелкие интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры и небольшие дата-центры, которые не располагают достаточными ресурсами для отражения мощных DDoS-атак.

"Основной тренд начавшегося года — резкий рост средней мощности DDoS-атак. Если раньше атаки свыше 100 Гбит/с были редкостью, а средний объем атаки на телеком составлял порядка 10 Гбит/с (этого было достаточно, чтобы вывести из строя или вызвать проблемы в для большинства небольших компаний), то в январе-феврале 2021 года обыденностью стали ежедневные атаки свыше 200 Гбит/с", — рассказали в StormWall.

Там пояснили, что такой резкий скачок обусловлен появлением нового ботнета, который злоумышленники продают через Telegram за 500 долларов в неделю, с его помощью можно получить доступ к атаке мощностью в 300-400 Гбит/с. "Подобная мощность сравнима с общим трафиком крупного дата-центра или даже карликового государства. Для запуска ботнета не нужно обладать специальными знаниями, и хакеры активно этим пользуются. Что интересно, создатели ботнета даже предлагают бесплатный тест атаки перед покупкой", — отметили в компании.

По мнению экспертов компании, количество и мощность DDoS-атак в 2021 году будет продолжать расти, и телеком-компаниям нужно уже сейчас подумать о более эффективных способах защиты своих онлайн-ресурсов.

"Во время пандемии наблюдается постоянный рост DDoS-атак, в том числе и на телеком-сферу. Парадоксально, но телеком зачастую становится легкой мишенью хакеров по той причине, что, в отличие от конечных клиентов (пользователей, сайтов и других интернет-ресурсов), защищать им нужно куда большее число ресурсов, а вывести из строя целую сеть порой проще, чем отдельно взятый IP-адрес. Поэтому наличие эффективной стратегии защиты от DDoS-атак в сфере телеком уже стало не просто рекомендацией, а основой построения бизнеса", — прокомментировал СЕО и со-основатель компании StormWall Рамиль Хантимиров.

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